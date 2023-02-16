Москва, , 12:59 — REGNUM Незаконная свалка мусора рядом с деревней Софьино в Новой Москве уже нанесла ущерб окружающей среде в размере 1,6 миллиарда рублей, подсчитали специалисты. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Мусорная свалка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал, что сейчас прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела и ищет ответственных. По данным правоохранителей, на территории Троицкого административного округа Москвы была организована несанкционированная свалка отходов. Специалисты измерили объёмы отходов производства и потребления на указанных земельных участках, они составили более 60 000 кубических метров. Такое количество мусора негативно влияет на почву и состояние экологии. Специалисты московского департамента природопользования и охраны окружающей среды посчитали, в какую сумму обойдётся ликвидация таких последствий.

«По сведениям ЕГРН, эти участки на территории Краснопахорского поселения рядом с деревней Софьино предназначены для строительства, организация на них свалки повлекла тяжкие последствия в виде ухудшения качества окружающей среды и ее компонентов, негативного воздействия и порчи земли, а следовательно и значительные затраты на их восстановление, ущерб составляет 1 607 442 408 рублей», — сообщил собеседник агентства.