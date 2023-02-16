Глава МИД Турции: Анкара поддерживает усиление НАТО

Анкара, , 12:47 — REGNUM Анкара продолжит оказывать поддержку усилению НАТО. Об этом 16 февраля заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Турция как член альянса продолжит оказывать необходимую поддержку усилению НАТО», — сказал Чавушоглу.

По его словам, Анкара обнародовала свои ожидания в отношении членства Финляндии и Швеции в НАТО. От Швеции пока нет решительных шагов по выполнению обязательств, отметил он.

Также он добавил, что с рядом стран — членов НАТО обсуждался вопрос отдельного рассмотрения заявки Финляндии, поскольку к ней у Турции «особых претензий нет».

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