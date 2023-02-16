Спикер Госдумы Володин призвал оценить ущерб от диверсии на «Северных потоках»

Москва, , 12:47 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оценить ущерб, который был нанесен в результате диверсии США на «Северных потоках», передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Газопровод «Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

В четверг Госдума приняла постановление об обращении к Организации Объединенных Наций (ООН) с предложением о безотлагательном проведении международного расследования преступления, совершенного США 26 сентября 2022 года в Балтийском море.

«Давайте возьмем посчитаем какой ущерб… Его с вами обсудим и предъявим, потому что кто-то если думает, невозможно взыскать — это не так!» — сказал Володин.