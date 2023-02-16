Красноярск, 17 сентября, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Во время пожара в Октябрьском районе Красноярска, унесшего жизни восьмерых человек, люди были заперты на ключ изнутри. По этой причине они не смогли выйти из горящей квартиры, сообщил первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов.

Также на брифинге 16 сентября он рассказал, что посетил выгоревшую квартиру вместе с экспертами. Квартира, скорее всего, является съёмной. Её владелец в настоящее время находится в Ачинске, передают «Городские новости», ссылаясь на информацию Логинова.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 16 сентября в квартире в пятиэтажном доме на улице Гусарова в Красноярске произошёл пожар. Погибли восемь человек, в том числе четверо детей. По данному факту было возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности»).

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Сообщается, что причиной смертельного пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, однако рассматриваются и другие версии.

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Также известно, что жертвами этого пожара стали прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры.

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Дело о гибели восьми человек на пожаре в Красноярске передано в центральный аппарат СК России.

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