Москва, 16 февраля, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 февраля проведет международный телефонный разговор. Об этом рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

«Сегодня вечером будет международный телефонный разговор», — заявил Песков, добавив, что 16 февраля у Путина запланированы мероприятия закрытого характера.

Он также уточнил, что в публичном формате пройдёт встреча с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Как передавало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 февраля встретится с главой российского государства Владимиром Путиным.