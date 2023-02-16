Песков: Путин продолжает работать над текстом послания
В Кремле заявили, что Путин продолжает работать над текстом послания Федеральному собранию
Москва, 16 февраля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продолжает работать над текстом послания Федеральному собранию, сообщил 16 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Путин в Огарево. Продолжает работать над текстом послания», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, вечером у главы государства запланирован международный телефонный разговор, добавил представитель Кремля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральные телеканалы начнут трансляцию послания президента Федеральному собранию 21 февраля в 12:00 мск. При этом с 13:00 в сетке вещания значатся уже другие передачи.
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