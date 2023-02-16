Москва, 16 февраля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продолжает работать над текстом послания Федеральному собранию, сообщил 16 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Путин в Огарево. Продолжает работать над текстом послания», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, вечером у главы государства запланирован международный телефонный разговор, добавил представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральные телеканалы начнут трансляцию послания президента Федеральному собранию 21 февраля в 12:00 мск. При этом с 13:00 в сетке вещания значатся уже другие передачи.

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