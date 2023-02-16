Москва, 16 февраля, 2023, 12:44 — ИА Регнум. В графике президента России Владимира Путина нет встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией, заявил журналистам 16 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ранее власти Абхазии сообщили, что Бжания прибыл в Москву с рабочим визитом 14 февраля и пробудет в российской столице от 7 до 10 дней.

Ранее также сообщалось, что глава Южной Осетии Алан Гаглоев также будет находиться в Москве в период, когда Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию.