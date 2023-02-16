Песков: пессимизм в отношении Минских соглашений появился не сразу

Москва, , 12:58 — REGNUM Российская сторона приложила большие усилия для реализации Минских соглашений, но на определённом этапе стало ясно, что выполнять их Киев не будет. Договорённости служили камуфляжем к силовому решению конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 февраля журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он прокомментировал слова экс-помощника президента Владислава Суркова, который заявил, что не рассчитывал на исполнение Минских соглашений при работе над ними. По словам Пескова, «изрядные усилия» были приложены на переговорном треке.

«Естественно, основная задача была заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства. Сейчас мы уже понимаем, что никто этого не собирался делать», — сказал Песков.

Определённый пессимизм появился на заключительной стадии в связи с реальным поведением Киева, Берлина и Парижа. Стало ясно, что они «пытаются заменить, подменить чем угодно, пытаются обрушить последовательность обязательств», добавил представитель Кремля.

Всё окончательно стало ясно позднее, когда Украина, Германия и Франция открыто заявили, что соглашения послужили камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению конфликта, но изначально пессимизма не было, сказал Песков.

В ответ на вопрос о том, были ли в Кремле разногласия по поводу Минских соглашений, он вновь посоветовал обратиться к самому Суркову.