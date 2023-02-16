Москва, 16 февраля, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Стоимость полёта в экономклассе по России выросла за неделю на 6%. Об этом сообщает Росстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Согласно опубликованным данным, с 7 по 13 февраля стоимость путёвок в дома отдыха и пансионаты выросла на 0,7%, а проживание в четырех — или пятизвездочных гостиницах — на 0,4%.

Уточняется, что стоимость проживания в менее комфортных номерах увеличивается не такими быстрыми темпами. Цена за номер в трёхзвездочных отелях выросла на 0,3%, в мотелях — на 0,2%, в двухзвездочных отелях — на 0,1%.

Ведомство отмечает, что стоимость путёвок в санатории за аналогичный период сократилась на 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ направит на развитие туристической отрасли в 2023 году около 12 млрд рублей. Из них 6 млрд рублей будут выделены субъектам России на развитие туристических пространств, еще свыше 5 млрд рублей получит в виде грантов бизнес.