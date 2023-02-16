Кахраманмараш, , 12:40 — REGNUM Молодую девушку обнаружили живой под завалами на юге Турции на 11-й день после разрушительного землетрясения. Об этом сообщает 16 февраля Hurriyet.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Девушка находилась под обломками здания в районе Каябаши в Кахраманмараше. Она провела там 247 часов.

Вместе с тем спасательные работы прекращены в 11-этажном здании в районе Кахраманмараша Оникисубат. Под завалами там оставались 47 человек, пятеро успели выбраться. Спасатели смогли извлечь из-под завалов двух человек.

Теперь приборы показали, что живых людей под обломками не осталось. Их тела достанут по мере разбора завалов.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате землетрясения в Турции достигло, по данным властей, 36 187 человек. Ещё 108 тыс. 68 человек числятся пострадавшими.