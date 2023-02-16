Госдума призвала ООН расследовать диверсию на «Северных потоках»

Москва, , 12:38 — REGNUM Госдума приняла постановление об обращении к Организации Объединенных Наций (ООН) с предложением о безотлагательном проведении международного расследования преступления, совершенного США 26 сентября 2022 года в Балтийском море, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Совет Безопасности ООН проведёт специальное заседание по взрывам на «Северных потоках», Россия уже готовит это мероприятие.

«Стыдно за немцев, французов, Нидерланды. Государства с огромной историей, ну настолько превратились в колонии — штаты Америки — позор! Сидят и молчат, взяли, разбомбили, взорвали цинично их энергетическую систему, люди в холоде сидят, не хватает газа. И Байден говорит да, мы это сделали, да поддерживаем. Вот пожалуйста — нынешняя система, архитектура безопасности. Поэтому обращение в ООН это правильный шаг, но лучше спросить и с государств, которые к этому имеют отношения», — сказал в ходе заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В тексте принятого обращения указано, что обнародованные результаты расследования американского журналиста Сеймура Херша свидетельствуют о факте совершения военными США и их норвежскими пособниками преступной атаки на три ветки газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.

Российские парламентарии в своем обращении отмечают, что администрация президента США Джо Байдена несет полную ответственность как за причинение многомиллиардного ущерба владельцам важнейшей для Евразийского континента энергетической инфраструктуры, России, Германии, Франции и Нидерландам, так и за долгосрочное пагубное влияние этой атаки на экономическое развитие стран региона в целом, а также за катастрофический вред экологии.

«Депутаты Государственной думы обращаются к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с предложением инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии», — говорится в документе.