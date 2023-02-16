МИД: по космической инфраструктуре, выполняющей военные цели Киева, могут быть нанесены удары

Москва, , 12:48 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России заявили, что компоненты гражданской инфраструктуры в космосе, поставляемые Киеву в военных целях, могут стать законной целью для ответного удара.

Спутник Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константина Воронцова, США вместе с союзниками готовятся к размещению оружия в космосе и использованию космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях.

Большинство отечественных военных экспертов сходятся во мнении, что ВСУ активно используют спутниковые разведданные о дислокации российской армии, перемещениях техники и личного состава, что даёт им преимущество и во многом объясняет эпизодические успехи ВСУ на поле боя.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД России также заявили, что космос может превратиться в арену военных конфликтов и это постепенно приобретает более реалистичные очертания.