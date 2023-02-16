Минск, , 12:40 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до начала Россией спецоперации по Белоруссии со стороны Украины готовился удар ракетными системами залпового огня.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, это были преднамеренные действия Киева.

«Они (Украина) в первые минуты были подвергнуты удару с территории Белоруссии. Это было за несколько минут — утром перед началом специальной военной операции», — заявил он, отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, ранее Лукашенко сообщил, что Белоруссия будет воевать «вместе с россиянами» против Украины только в том случае, если в ее отношении будет совершена агрессия.

Как передавало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие пунктов пропуска на западных границах страны является экономической провокацией, Минск подготовил ответ на эти действия. 17 февраля он встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.