Bloomberg: Украина не отстает от России в вооружениях за счет поставок НАТО
Вашингтон, 16 февраля 2023, 12:35 — REGNUM Украине удается не отставать от России в вооружениях благодаря западным поставкам, передает Bloomberg со ссылкой на чиновников НАТО.
Как сообщало ИА REGNUM, в США опасаются, что поставки Украине ракет ATACMS могут ослабить американскую армию и истощить арсеналы страны в свете возможных будущих конфликтов. В связи с этим принято решение не поставлять Киеву такое вооружение, писала газета Politico.
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