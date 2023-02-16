Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Украине удается не отставать от России в вооружениях благодаря западным поставкам, передает Bloomberg со ссылкой на чиновников НАТО.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украине удалось не отстать, потому что более точное вооружение, получаемое от стран НАТО, позволяет ей использовать свои боеприпасы более эффективно», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в США опасаются, что поставки Украине ракет ATACMS могут ослабить американскую армию и истощить арсеналы страны в свете возможных будущих конфликтов. В связи с этим принято решение не поставлять Киеву такое вооружение, писала газета Politico.

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