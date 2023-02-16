Вашингтон, 16 февраля, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Украине удается не отставать от России в вооружениях благодаря западным поставкам, передает Bloomberg со ссылкой на чиновников НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Украине удалось не отстать, потому что более точное вооружение, получаемое от стран НАТО, позволяет ей использовать свои боеприпасы более эффективно», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в США опасаются, что поставки Украине ракет ATACMS могут ослабить американскую армию и истощить арсеналы страны в свете возможных будущих конфликтов. В связи с этим принято решение не поставлять Киеву такое вооружение, писала газета Politico.

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