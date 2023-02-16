В Академии им. Можайского заявили о средствах США по выведению из строя российских спутников

Москва, , 12:31 — REGNUM США создают малые боевые космические средства, способные выводить из строя российские спутники, их запуск можно спрятать в ходе выведения в космос аппаратов OneWeb или Starlink. Об этом 16 февраля заявил глава Военно-космической академии им. Можайского генерал-майор Николай Нестечук на круглом столе в Совете Федерации.

Спутник Иван Шилов © ИА REGNUM

«На современном этапе ими разрабатываются так называемые малые боевые космические средства», — сказал Нестечук.

По его словам, некоторые такие образцы уже разработаны и проходят испытания. Они способны осуществить скрытый манёвр, сблизиться с российским спутником и вывести его из строя.

Он добавил, что США могут выводить на орбиту малые космические средства в составе многоспутниковых низкоорбитальных систем связи Starlink или OneWeb.

Глава академии подчеркнул, что это формирует угрозу космического нападения на критически важные космические аппараты России, что может привести к потере управления стратегическими ядерными силами.