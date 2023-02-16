EUObserver: ЕС может запретить экспорт в Россию унитазов и биде

Брюссель, , 12:31 — REGNUM ЕС может запретить экспорт в Россию сантехники, в том числе унитазов и биде, передает 16 февраля EUobserver со ссылкой на осведомленные источники.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Кроме того, могут быть введены ограничения на поставки в Россию электронного и радиооборудования, авионики и программного обеспечения, а также лазеров.

Ранее Politico сообщил, что руководители стран — членов ЕС пока не смогли согласовать новый пакет санкций против России.

Предполагается, что в новый пакет могут быть включены ограничения против нескольких российских банков, а также меры борьбы с обходом предыдущих санкций.