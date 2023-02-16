Херсон, 16 февраля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б» в Херсонской области. Об этом 16 февраля сообщил источник ИА REGNUM, знакомый с ситуацией.

ShinePhantom 152-мм дивизионная гаубица 2А65 «Мста-Б»

По словам собеседника агентства, 15 февраля возле населённого пункта Белозёрка в Херсонской области артиллерийским огнём была уничтожена гаубица «Мста-Б» с боекомплектом. Потери противника составили шесть человек погибшими, ещё трое украинских военных получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсонской области артиллерийским огнём уничтожен украинский артиллерийский расчёт.