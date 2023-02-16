Москва, 16 февраля, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Экс-помощник президента России Владислав Сурков сообщил, что, работая над Минскими соглашениями по урегулированию ситуации на Украине, не исходил из того, что они должны быть выполнены. Такое мнение он выразил в интервью политологу, директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.

Иван Шилов ИА REGNUM Владислав Сурков

На вопрос о том, исходил ли Сурков во время работы над соглашениями из того, что они должны быть выполнены, бывший помощник российского лидера дал отрицательный ответ.

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Кроме этого, Владимир Сурков заявил, что удовлетворен тем, как Москва расширяет свои границы на западе в ходе СВО. Он также назвал действия Вооруженных сил РФ «эффективными».

Как сообщало ИА REGNUM, послы стран Евросоюза 15 февраля не смогли согласовать новый пакет санкций против России.