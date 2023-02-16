Лукашенко заявил о готовности Белоруссии вступить в войну с Украиной в случае агрессии

Минск, , 12:22 — REGNUM Белоруссия будет воевать «вместе с россиянами» против Украины только в том случае, если в ее отношении будет совершена агрессия, заявил 16 февраля президент страны Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Если хоть один солдат придет на территорию Белоруссии убивать моих людей, ответ будет жесточайший», — сказал Лукашенко.

Война в таком случае «приобретет совсем другой характер», добавил он.

Украина перед началом специальной военной операции регулярно провоцировала как Россию, так и Белоруссию, и военными средствами, и иными, отметил Лукашенко.

Россия в ходе проведения военной спецоперации не осуществляет никакого «вторжения», она защищает свои интересы и интересы русских людей, добавил президент Белоруссии.