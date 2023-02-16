Лукашенко назвал условие начала войны с Украиной
Минск, 16 февраля 2023, 12:22 — REGNUM Белоруссия будет воевать «вместе с россиянами» против Украины только в том случае, если в ее отношении будет совершена агрессия, заявил 16 февраля президент страны Александр Лукашенко.
«Если хоть один солдат придет на территорию Белоруссии убивать моих людей, ответ будет жесточайший», — сказал Лукашенко.
Война в таком случае «приобретет совсем другой характер», добавил он.
Украина перед началом специальной военной операции регулярно провоцировала как Россию, так и Белоруссию, и военными средствами, и иными, отметил Лукашенко.
Россия в ходе проведения военной спецоперации не осуществляет никакого «вторжения», она защищает свои интересы и интересы русских людей, добавил президент Белоруссии.