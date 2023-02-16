Таллин, , 12:22 — REGNUM В Эстонии идёт подготовка к старту производства боеприпасов для Украины. Об этом 16 февраля заявил канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Сальм порталу государственного телерадиовещания ERR.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что у некоторых стран-союзников запасы боеприпасов подходят к концу, поскольку ВСУ тратят за неделю столько боеприпасов, сколько США и страны Европы могут произвести за месяц, в связи с этим нужно увеличивать их производство, и в Эстонии готовятся к этому.

Канцлер министерства обороны Эстонии напомнил, что для этого в стране была создана правовая среда, есть и компании, инвесторы, которые заинтересованы в этом вопросе.

«Производство снарядов в Эстонии не будет запущено в ближайшие месяцы, но оно может начаться в течение следующего года», — пояснил Сальм, добавив, что если сейчас западные союзники могут производить каждый год от 200 до 300 тысяч снарядов, то необходимо выйти на уровень от 700 тысяч снарядов ежегодно.

Он отметил, что это позволит отправлять Киеву достаточное количество боеприпасов.