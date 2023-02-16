Москва, , 12:49 — REGNUM В московской квартире участковый вместе с коммунальщиками обнаружили огромное количество боеприпасов и взрывчатых веществ, которые используются для создания гранат. Об этом 16 февраля сообщил источник ИА REGNUM в полиции. Квартира принадлежит изобретателям — отцу и сыну Федору и Игорю Храмеевым.

Полиция России мвд.рф

13 февраля коммунальщики совместно с участковым вскрыли одну из квартир на 15-й Парковой улице на востоке Москвы. На жильцов данной квартиры часто жаловались, что они мешают устранению различных неполадок в доме, будь то прорыв трубы или сбои в электроснабжении, поскольку обитатели жилища никогда не открывали двери коммунальным службам.

«Было принято решение вскрыть квартиру и проверить все системы: электроснабжение и водоснабжение на протечку. Оказалось, что в этой квартире уже никто не живет более семи лет. В одной из пыльных комнат полицейский обнаружил целый схрон патронов и взрывчатки», — рассказал собеседник агентства.

Владельцами квартиры числились отец и сын Федор и Игорь Храмеевы. Последний ушел из жизни в марте 2015 года, с тех пор в этой квартире никто не жил.

«В квартире были обнаружены 116 патронов к различным видам оружия. А также почти килограмм вещества, которое используют при создании гранат. Его еще называют метательным взрывчатым веществом. Еще было обнаружено небольшое количество бризантного взрывчатого вещества на основе гексогена, а также в другой комнате найдены капсюли-детонаторы КД-8А», — сообщил источник.

Все боеприпасы и взрывчатые вещества были изъяты полицией и отправлены на экспертизу. Соседи рассказали правоохранителям, что отец и сын начиная с конца 90-х вели закрытый образ жизни. Все знали, что они какие-то изобретатели оружия, но никто и подумать не мог, что гранаты они могли собирать у себя в квартире.

По данному факту было возбуждено два уголовных дела по статьям: «Незаконное хранение, приобретение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов» и «Незаконное приобретение, хранение и сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Храмеев Федор Иосифович родился в 1914 году. Всю жизнь проработал инженером военной техники. В феврале 1939 года он получил задание на разработку оборонительной гранаты. За образец была взята французская граната времен Первой мировой войны F-1. При изготовлении корпуса Храмеев заменил обычный чугун на сталистый для увеличения убойной силы, а также внес ряд других кардинальных изменений. Позже по отправленным в Генштаб чертежам было принято решение пустить гранату Ф-1 (лимонку) в массовое производство. Сын Федора Игорь тоже был изобретателем вооружения, у Храмеевых есть ряд совместных патентов на усовершенствование ручных гранат.