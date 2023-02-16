Москва, 16 февраля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Космос может превратиться в арену военных конфликтов, это постепенно приобретает более реалистичные очертания, заявили 16 февраля в МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

В ведомстве допускают, что предоставляемые ВСУ компоненты космической гражданской инфраструктуры вполне могут стать законной целью для ответных ударов России.

Ранее аналитики высказывали мнение о масштабной кампании, развёрнутой США, по милитаризации космического пространства, огромная роль в которой отводится американским спутниковым группировкам.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минобороны Великобритании, представители 18 стран — членов НАТО подписали заявление о намерениях совместно использовать спутниковые сети для ведения разведки из космоса.