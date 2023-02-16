Российские военные уничтожили под Херсоном гаубицу 2С3 «Акация»
Херсон, 16 февраля 2023, 12:16 — REGNUM В Херсонской области артиллерийским огнём уничтожен украинский артиллерийский расчёт, сообщил 16 февраля источник ИА REGNUM.
По его словам, минувшей ночью артиллерийским огнём была уничтожена гаубица 2С3 «Акация» с боекомплектом. Происшествие случилось возле российского населённого пункта Кизомыс, оккупированного украинскими военными.
Собеседник агентства уточнил, что украинская сторона потеряла в ходе инцидента погибшими четырёх бойцов.