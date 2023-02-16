Херсон, 16 февраля 2023, 12:16 — REGNUM В Херсонской области артиллерийским огнём уничтожен украинский артиллерийский расчёт, сообщил 16 февраля источник ИА REGNUM.

САУ «Акация»
САУ «Акация»
Vitaly V. Kuzmin

По его словам, минувшей ночью артиллерийским огнём была уничтожена гаубица 2С3 «Акация» с боекомплектом. Происшествие случилось возле российского населённого пункта Кизомыс, оккупированного украинскими военными.

Собеседник агентства уточнил, что украинская сторона потеряла в ходе инцидента погибшими четырёх бойцов.