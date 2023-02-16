Херсон, 16 февраля, 2023, 12:16 — ИА Регнум. В Херсонской области артиллерийским огнём уничтожен украинский артиллерийский расчёт, сообщил 16 февраля источник ИА REGNUM.

Vitaly V. Kuzmin САУ «Акация»

По его словам, минувшей ночью артиллерийским огнём была уничтожена гаубица 2С3 «Акация» с боекомплектом. Происшествие случилось возле российского населённого пункта Кизомыс, оккупированного украинскими военными.

Собеседник агентства уточнил, что украинская сторона потеряла в ходе инцидента погибшими четырёх бойцов.