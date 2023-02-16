Севастополь, 16 февраля, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Тревожная ночь на 16 февраля выдалась в Севастополе: Черноморскому флоту пришлось бороться с атаковавшими город украинскими беспилотниками. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских дрона над морем. Еще несколько БПЛА сбили в акватории — в зоне Республики Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

В городе все спокойно, информирует севастопольский губернатор.

Севастополь является городом федерального значения, а именно в таком статусе вошел он в состав России 18 марта 2014 года. Действие высокого (желтого) уровня террористической опасности, ранее введенного в Севастополе, продлили на неограниченный срок.

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В последнее время ВСУ его часто атакуют беспилотниками. К примеру, в январе 2023 года над Черным морем при подлете к городу было уничтожено сразу 10 дронов. В рождественскую ночь, несмотря на объявление перемирия, беспилотник ВСУ пролетел над Северным молом (защитное сооружение на входе в Севастопольскую бухту).

«Даже святой праздник — Рождество — для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш город-герой», — писал Развозжаев в своём телеграм-канале.

В ноябре 2022 года целью дронов стала Балаклавская теплоэлектростанция (ТЭС). По оценке севастопольского губернатора, украинские военные, вероятно, намеревались приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили семь лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут.

Попытки Киева нанести ракетный удар по Крыму не останутся безнаказанными, заявил 29 января депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, об итогах украинской атаки на Севастополь, начавшейся с ночи, 15 февраля, известил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, российская система ПВО сбила все украинские дроны.

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