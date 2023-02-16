Москва, 16 февраля, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с командой Ирана. Об этом 16 февраля сообщает агентство Tasnim со ссылкой на главу Иранской федерации футбола Мехди Таджа.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Матч должен состояться в Тегеране 22 или 23 марта. Также товарищескую встречу проведут женские сборные России и Ирана.

В настоящее время сборная Ирана находится без главного тренера. 30 ноября португалец Карлуш Кейруш покинул этот пост после того, как команда не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре.