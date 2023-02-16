Начальницу отдела Минобороны по ЗВО нашли мертвой под окнами дома в Петербурге

Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге найдено тело начальницы управления финансового обеспечения Минобороны по Западному военному округу (ЗВО). Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Полиция Мвд.рф

Согласно опубликованным данным, тело 58-летней женщины заметили прохожие под окнами многоэтажного дома №31, расположенного на улице Замшиной. Позже её вещи и документы были обнаружены на одном из балконов дома.

В настоящее время представители органов правопорядка выясняют детали и обстоятельства случившегося. По предварительной версии, сотрудница Минобороны могла покончить с собой.

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