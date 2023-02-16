Минск, , 12:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие пунктов пропуска на западных границах страны является экономической провокацией, Минск подготовил ответ на эти действия. Об этом Лукашенко заявил в интервью СМИ.

Александр Лукашенко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Вы видите, как ведет себя Польша, Литва. Пока с экономической точки зрения они постоянно провоцируют. Переносят ответственность на меня. Вот они закрыли пункты пропуска. Это что такое? Это экономическая провокация. Значит, торговли нет, нет экономики», — заявил белорусский лидер, добавив, что эти страны постепенно устраивают эти провокации.

«Просто провоцируют нас. Ну, до поры до времени», — уточнил Лукашенко.

Он подчеркнул, что сейчас руководство Белоруссии думает над тем, как ответить на это.

«Приняты решения. Ответим мягко сначала. Не поймут — усилим. У нас достаточно для этого рычагов», — заверил президент Белоруссии, подчеркнув, что руководство страны вынуждено отвечать, пока симметрично, адекватно.

«Если дойдет до того, что придется принимать ассиметричные меры, мы примем. Они на столе. Но мы этого не хотим», — уточнил Лукашенко, добавив, что Белоруссия хочет дружить с литовцами и поляками, как это было всегда.

Он добавил, что в Белоруссии закрыли глаза на то, что в школах этих стран карты рисуют с границей под Минском.

«Они мечтают о своем господстве «ад можа да можа» — от Балтики до Черного моря», — рассказал глава Белоруссии, отметив, что не только Белоруссия, но и другие страны не согласятся с такой постановкой вопроса.

Как передавало ИА REGNUM, Лукашенко 17 февраля встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Власти Канады призвали жителей отказаться от поездок в Белоруссию. Ранее Лукашенко заявил, что все ветви власти и государственные органы Белоруссии должны тесно сотрудничать, чтобы они могли эффективно противостоять новым санкциям Запада.