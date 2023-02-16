Вашингтон, 16 февраля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Руководству Украины дают понять, что Запад не может помогать Киеву бесконечно, пишет американское издание Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные поставки на Украину

Ожидается, что об очередном транше «большой военной помощи» Украине администрация США объявит на следующей неделе. Вместе с тем аналитический центр Института изучения войны (ISW) отмечает, что «официальные лица США в частном порядке дали понять Украине, что западная помощь в области безопасности конечна».

Министерство обороны США считает, что в военных действиях на Украине наступил критический этап. У Киева есть неотложные требования о помощи в этот «решающий момент», отмечет издание.

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Профессор Лондонского университета Роб Сингх полагает, что пока двухпартийная поддержка финансовой помощи Киеву со стороны США «довольно надёжна». Однако увеличивается число республиканцев, считающих помощь Киеву чрезмерной. Небольшая, но важная группа «настроена гораздо более скептически», добавил он.

Профессор Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк считает, что Киеву нужно предпринять определённые шаги, чтобы и дальше получать от Запада поддержку. ВСУ должны не просто продолжать сражаться, но и добиться какого-то решительного перелома в ходе боёв, который явно изменит динамику в пользу Украины.

Для ВСУ это довольно сложная задача, отметил Кларк.