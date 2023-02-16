Москва, , 12:15 — REGNUM Жители России зачастую сомневаются по поводу успехов своей страны, что является парадоксом, поскольку оппоненты на Западе находятся в аналогичном эмоциональном состоянии. Недавняя публикация Bloomberg, авторы которой утверждают, что компания «Росатом» увеличивает свою деятельность в мире, является тому подтверждением. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Петр Савчук.

Атомная энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным британских аналитиков, российская государственная корпорация за 2022 год увеличила свой экспортный портфель на 20% с начала проведения СВО. Как отмечает автор публикации, рост был достигнут за счёт увеличения объемов продаж.

Читайте также: Без России атомная энергетика Финляндии зашла в тупик

Точные данные о прибыли держатся в секрете, однако зарубежные эксперты оценивают их в десятки миллиардов долларов.

Савчук, ссылаясь на неофициальные данные, отмечает, что ситуация с союзниками Вашингтона в Европе вызывает горькое разочарование. Это связано с тем, что такие страны — члены Североатлантического альянса, как Болгария, Чехия, Венгрия и Словакия, за последний год постоянно закупали топливные сборки для своих собственных АЭС.

Утверждается, что за год проведения специальной военной операции на территории Украины власти стран ЕС не уделяли должного внимания атомной энергетике, балансируя на грани ограничительных мер в отношении российских углеводородов.

Читайте также: Атомная энергетика США столкнулась с проблемой: топливо из России — Reuters

Автор статьи подчеркивает, что за этот промежуток времени импорт топлива, комплектующих и технологий из России вырос в три раза. Несмотря на то, что в Соединённых Штатах эти действия вызывают недовольство, Вашингтон не вводит санкции в отношении Росатома, его дочерних компаний и партнеров.

По словам главы Росатома Алексея Лихачёва, в настоящее время госкорпорация занимается разработкой новых проектов в десяти странах. Он уточнил, что межправительственные соглашения уже подписаны с четырьмя странами.

«Воистину, иногда нужно послушать недругов, чтобы перестать критиковать собственную страну по поводу и особенно без», — резюмировал Савчук.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошлого года заместитель главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков заявил, что Россия является мировым лидером в развитии атомной энергетики.