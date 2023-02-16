Полтава, Украина, , 11:47 — REGNUM В Кременчуге Полтавской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил 16 февраля глава военной администрации региона Дмитрий Лунин.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, после ночной массированной атаки две ракеты попали по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ночью 16 февраля во временно оккупированном Киевом Запорожье прозвучала серия взрывов.

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