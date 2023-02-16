В Кременчуге сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Полтава, Украина, 16 февраля 2023, 11:47 — REGNUM В Кременчуге Полтавской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил 16 февраля глава военной администрации региона Дмитрий Лунин.
По его словам, после ночной массированной атаки две ракеты попали по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ночью 16 февраля во временно оккупированном Киевом Запорожье прозвучала серия взрывов.
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