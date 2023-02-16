Москва, 16 февраля, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Норвегия должна быть заинтересована в проведении объективного расследования с участием России, если хочет доказать свою невиновность в подрыве «Северных потоков». Об этом 16 февраля написал постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

«Аналитики настаивают на том, что, скорее всего, Норвегия принимала непосредственное участие в совершении диверсии против «Северного потока — 2», — напомнил он, добавив, что руководство этой страны должно быть заинтересовано в проведении объективного расследования с участием Российской Федерации с целью доказать свою невиновность.

Как передавало ИА REGNUM, атаку на российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли осуществить США либо Великобритания. Такое заявление сделал американский полковник в отставке, экс-старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор 1 октября в эфире YouTube-канала Judging Freedom.