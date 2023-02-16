Politico: в ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России из-за каучука

Брюссель, , 11:42 — REGNUM Послы стран Евросоюза 15 февраля не смогли согласовать новый пакет санкций против России, сообщает Politico со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Одним из спорных моментов является синтетический каучук, против которого (Европейская) комиссия хочет ввести санкции», — пишет издание.

Отмечается, что Италия и Германия скептически относятся к идее введения санкций на импорт российского синтетического каучука, тогда как Польша поддерживает данную меру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что десятый пакет антироссийских санкций затронет электронику, специальные транспортные средства, запчасти для грузовиков и авиационных двигателей, товары двойного назначения.

Она подчеркнула, что для наибольшего эффекта Еврокомиссия нацелилась на ряд промышленных товаров, в которых нуждается Россия, но не может получить их через третьи страны.