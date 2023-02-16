Вашингтон, 16 февраля, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Из-за ситуации на Украине Пентагон пересматривает свои запасы оружия, ведомству может потребоваться увеличение бюджета. Об этом 16 февраля заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли в интервью The Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По его словам, одним из уроков стало то, что уровень потребления обычных боеприпасов очень высок.

«Мы пересматриваем наши собственные запасы и собственные планы, чтобы убедиться, что мы всё сделали правильно», — сказал Милли.

Он добавил, что нужно оценить, каковы истинные потребности в боеприпасах, чтобы заложить это в бюджет.

Как отмечает издание, бюджет американской армии из-за этого может вырасти ещё больше. Сейчас он составляет $817 млрд.