Минск, , 11:36 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 февраля встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство БелТА.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лукашенко завтра встречается с Путиным», — сообщают журналисты.

Как передавало ИА REGNUM, президент Абхазии Аслан Бжания с 14 февраля находится в Москве с рабочим визитом. В ходе визита Бжания проведет встречи в администрации президента России.

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