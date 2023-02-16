Лукашенко встретится с Путиным 17 февраля
Минск, 16 февраля, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 февраля встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство БелТА.
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Лукашенко и Владимир Путин
«Лукашенко завтра встречается с Путиным», — сообщают журналисты.
Как передавало ИА REGNUM, президент Абхазии Аслан Бжания с 14 февраля находится в Москве с рабочим визитом. В ходе визита Бжания проведет встречи в администрации президента России.
Читайте также: Президент Абхазии Бжания находится в Москве с рабочим визитом