В МИД Китая заявили, что западные СМИ впали в «коллективную афазию» из-за публикации Херша

Пекин, , 11:42 — REGNUM Западные средства массовой информации впали в коллективную афазию после публикации американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на «Северных потоках». Об этом 16 февраля заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь в ходе брифинга.

«Северный поток» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«После того, как был опубликован отчет о новом подробном расследовании американского журналиста Сеймура Херша, западные СМИ, которые всегда пропагандировали свободу, профессионализм и беспристрастность, впали в коллективную афазию», — заявил дипломат.

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Как передавало ИА REGNUM, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш опубликовал своё расследование причин взрывов на российских газопроводах. В публикации утверждается, что летом 2022 года водолазы ВМС США установили под «Северными потоками» дистанционно активируемую взрывчатку. Затем, спустя три месяца, с помощью этой взрывчатки норвежцы уничтожили три из четырёх ниток трубопроводов «Северный поток».

Позднее журналист обвинил ведущие СМИ США в том, что они замалчивают результаты его работы.

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В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что западные СМИ молчат по поводу расследования журналиста Сеймура Херша о причастности США к подрывам на «Северных потоках». Дипломат связал это со стремлением западных правительств «держать в узде» СМИ.