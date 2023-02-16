Генерал США оценил перспективы переговоров между Россией и Украиной
Вашингтон, 16 февраля 2023, 11:29 — REGNUM Американский генерал Марк Милли не исключил возможности проведения переговоров между Москвой и Киевом, пишет Financial Times.
При этом Милли добавил, что обе стороны «довольно жестко придерживаются своих целей».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин проявляет поразительное терпение.
Американский офицер напомнил, что США провоцируют Россию с 2008 года, при этом глава Российского государства проявляет восхитительное терпение.
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