Американский генерал допустил возможность проведения переговоров Москвы и Киева

Вашингтон, , 11:29 — REGNUM Американский генерал Марк Милли не исключил возможности проведения переговоров между Москвой и Киевом, пишет Financial Times.

Американский генерал Марк Милли © Zuma/TASS

«До весны осталось всего несколько недель, но это просто горизонт планирования. Возможность начать мирные переговоры есть в любой момент», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Милли добавил, что обе стороны «довольно жестко придерживаются своих целей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин проявляет поразительное терпение.

Американский офицер напомнил, что США провоцируют Россию с 2008 года, при этом глава Российского государства проявляет восхитительное терпение.

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