Законопроект о блокировке аккаунтов иноагентов разработали в Госдуме
Депутат Госдумы предложил блокировку аккаунтов в соцсетях иноагентов и осужденных за фейки об армии
Москва, 16 февраля, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Законопроект о блокировке на территории России аккаунтов соцсетей иноагентов и осужденных по статьям о дискредитации Вооруженных сил России подготовил депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.
«Изменения очень простые — блокировка на территории России аккаунтов соцсетей иноагентов и осужденных по статьям о фейках об армии», — проинформировал Гусев.
Парламентарий возмущен тем, что многие иноагенты фактически бравируют маркировкой, предусмотренной законодательством, — она не мешает им лить грязь и ложь на миллионные аудитории, а главное, не мешает зарабатывать на рекламе.
«Те, кто находится под явным иностранным влиянием, не должны вести вражескую, по сути, пропаганду, дискредитировать нашу армию и власть в социальных сетях», — убежден депутат Госдумы.
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Изменения предлагается внести в законы «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и «Об информационных технологиях и о защите информации».