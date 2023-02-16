Анкара, , 11:32 — REGNUM Гибель 36 187 человек зарегистрирована в Турции после двух разрушительных землетрясений с эпицентрами на юге страны. Такие данные приводит 16 февраля Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями при правительстве Турции (AFAD).

Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция. Февраль 2023 ИА REGNUM (с) Дмитрий Сухов

В заявлении ведомства говорится, что в десяти пострадавших провинциях «погибли в общей сложности 36 187 человек».

Ещё 108 тыс. 68 человек пострадали. Это люди, выжившие под обломками зданий, пострадавшие в результате подземных толков, и те, кто обратился в больницы с травмами, связанными с землетрясением.

Отмечено также, что 216 347 человек были эвакуированы из пострадавшего региона в другие провинции.