Москва, , 11:17 — REGNUM Запад рассчитывает подготовить военных ВСУ для контрнаступления весной, но пока непонятно, хватит ли для этого того количества солдат, которое у них имеется. Об этом 16 февраля пишет РИА Новости.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в июне 2022 года Британия объявила о четырёхмесячной подготовке 10 тыс. солдат ВСУ. К ноябрю 7 тыс. из них прошли курс, а ещё 3 тыс. продолжали обучение. Предполагалось, что в ряды ВСУ они вернутся к весне. Кроме того, премьер-министр Риши Сунак пообещал подготовить ещё 20 тыс. бойцов.

Евросоюз в ноябре объявил о планах подготовить 15 тыс. военных, а сейчас глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил о расширении программы до 30 тыс.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус отчитался ранее, что уже 1200 военных ВСУ могут работать с западными вооружениями. Также Берлин вызвался обучить к лету 5 тыс. бойцов.

Во Франции хотят подготовить 2 тыс. солдат, а потом — по 600 в месяц, но уже на территории Польши. В Бельгии готовят операторов подводных беспилотников.

В США сообщали, что с апреля подготовили 3100 украинских военных, а теперь планируют обучать 500 бойцов в месяц.

Сейчас, по словам представителя Генштаба ВСУ Алексея Громова, в строю находятся уже 20 тыс. подготовленных на Западе солдат, половина из которых сапёры, разведчики, наводчики, водолазы, бойцы войск РХБЗ. Это 3% от почти 700-тысячной украинской армии.

При этом в Киеве говорят о «гвардии наступления». Планируется, что будет восемь бригад. Численность неизвестна, но сообщалось о 20 тыс. заявок в эти подразделения.

«Хватит ли этого для контрнаступления — большой вопрос. Неясно, и насколько помогут обученные на Западе бойцы — при нынешних довольно невысоких темпах и масштабах подготовки», — говорится в материале.