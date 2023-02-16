Москва, 16 февраля, 2023, 11:20 — ИА Регнум. В Тверском районе Москвы скончался бывший заместитель председателя Государственного комитета СССР по науке и технике Вячеслав Сычев, ему было 89 лет. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Денисов Роман/Фотохроника ТАСС Бывший заместитель председателя Государственного комитета СССР по науке и технике Вячеслав Сычев

Вячеслав Владимирович Сычев скончался на 90-м году жизни в центре Москвы в своей квартире в Спиридоньевском переулке. Тело заслуженного деятеля науки обнаружили родственники.

«Поступило обращение о смерти 89-летнего мужчины в квартире в Спиридоньевском переулке. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Вячеслав Сычев был известным советским и российским учёным, доктором технических наук. Он специализировался на изучении термодинамики. За свою жизнь он выпустил более 200 научных работ и книг. В разные годы Сычев возглавлял ВНИИ метрологической службы, Всесоюзный научно-технический информационный центр. Учёный был заместителем председателя Государственного комитета СССР по науке и технике. Кроме того, несколько лет он являлся секретарём межправительственного Совета экономической взаимопомощи, в состав которого входили представители Албании, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. Штаб-квартира СЭВ находилась в Москве. За свою научную деятельность он был удостоен нескольких государственных премий СССР и России, и почётного звания заслуженный деятель науки РФ.