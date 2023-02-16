Набиуллина предложила подумать о принудительной блокировке переводов в пользу мошенников

Москва, , 11:24 — REGNUM В России предложили продумать систему, которая позволит банкам принудительно блокировать переводы клиентов, если заведомо известно, что деньги отправляются мошенникам. С соответствующим предложением выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда человека увещевают, знаю такие случаи — мне руководители банков постоянно рассказывают, что даже просят не переводить деньги, но человек настаивает. Что в этой ситуации делать?» — сказала она в ходе уральского форума по кибербезопасности.

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По её мнению, финансовые учреждения должны найти решение данной проблемы.

Набиуллина подчеркнула необходимость блокировки средств в случае их перечисления через сайт мошенников, который есть в базе данных.

«Надо блокировать поступление средств, а не давать человеку два дня думать», — считает глава Банка России. Она добавила, что «систему нужно продумать».

Как сообщало ИА REGNUM, приостановить членство России во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.