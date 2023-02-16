Гагра, Абхазия, , 11:11 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания с 14 февраля находится в Москве с рабочим визитом. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба главы Республики Абхазия.

Президент Абхазии Аслан Бжания © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

По её информации, в ходе визита Бжания проведет встречи в администрации президента России.

По информации СМИ, президент Абхазии будет находиться в Москве на протяжении 7–10 дней.

Как передавало ИА REGNUM, правительство Абхазии ввело запретные зоны для полётов, чтобы защитить важные объекты от военных и террористических угроз.