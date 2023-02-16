Калуга, , 11:05 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев принял участие в марафоне «Муниципальный диалог». В обсуждении актуальных вопросов местного самоуправления участвовали главы муниципальных образований, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы РФ и представители экспертного сообщества.

Глава самоуправления Калуги принял участие в форуме «Муниципальный диалог» Пресс-служба Городской думы Калуги

«Муниципальный диалог» — это масштабный федеральный проект, который направлен на консолидацию муниципальных сообществ, сбор инициатив с мест. На сайте Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления заработала площадка по сбору идей и предложений от представителей муниципального сообщества. Лучшие идеи планируется реализовать в масштабах всей страны.

Участниками форума было решено учредить премию «Служение». Этой премией будут награждаться лучшие руководители, проекты и практики на уровне муниципалитетов. Также обсуждался вопрос формирования резерва управленческих кадров для органов местного самоуправления.

«В форуме участвуют представители всех муниципальных образований России. Это хорошая возможность обменяться опытом, узнать о лучших муниципальных практиках, обсудить самые злободневные проблемы муниципалитетов», — передает слова Юрия Моисеева пресс-служба Городской думы Калуги.