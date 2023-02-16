Севастополь, 16 февраля, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны сбила все украинские дроны в районе Севастополя, сообщил 16 февраля губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

Глава региона рассказал об итогах украинской атаки на Севастополь, начавшейся с ночи.

«В зоне Севастополя ПВО и Черноморский флот сбили два из двух укробеспилотников над морем», — написал губернатор в личном телеграм-канале.

По его словам, ещё несколько беспилотных аппаратов были сбиты в зоне соседнего региона — Крыма.

Развожаев отметил, что сейчас в Севастополе всё спокойно.