* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Копенгаген, , 10:57 — REGNUM Военный ВСУ с нашивкой «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попал в кадр эфира датского телеканала DRTV.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в одном из репортажей о конфликте на Украине датские журналисты засняли двух военнослужащих ВСУ в военной экипировке, на руке одного из которых виднелась черная нашивка с флагом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Службе внешней разведки России заявили, что США намерены забросить группы наёмников-джихадистов на территорию России и других стран СНГ для совершения терактов, в том числе против иностранных дипломатов.

По данным ведомства, американские военные активно вербуют боевиков-джихадистов, аффилированных с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).