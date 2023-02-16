Глава офиса Зеленского Ермак утверждает, что Россия изменила тактику спецоперации

Киев, , 11:01 — REGNUM Россия изменила тактику ведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своём телеграм-канале.

Уголковые отражатели Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, российские военнослужащие якобы начали применять «фальш-цели».

«Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели», — написал он.

Руководитель офиса главы киевского режима также подтвердил информацию о взрывах, прозвучавших 16 февраля во Львовской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины после объявление воздушной тревоги.

Ранее руководитель Львовской военной администрациии Максим Козицкий сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры. По его словам, пострадавших в результате происшествия нет, возгорание ликвидировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Луганской Народной Республике сотрудники спецназа Росгвардии обнаружили свидетельства системной работы деструктивных международных структур США по дестабилизации политической обстановки на востоке Украины в период с 2014 по 2022 год.