Москва, , 10:54 — REGNUM Почти 300 подземных пешеходных переходов капитально отремонтировали за последние десять лет в Москве. Еще девять переходов приведут в порядок в этом году, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Подземный переход Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В рамках проектов, — сообщил он, — специалисты Комплекса городского хозяйства заменят старую керамическую плитку стен и лестничных сходов на гранитную облицовку, отремонтируют напольное покрытие, ступени и переходные площадки лестничных сходов, приведут в порядок системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, служебные помещения». На финальном этапе работ лестничные сходы и пандусы будут оборудованы системами обогрева.

Бирюков подчеркнул, что содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии в Москве уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. «Менять привычные маршруты во время ремонта переходов пешеходам не придется, — пообещал заместитель мэра российской столицы. — Работы проведем поэтапно, поэтому часть сооружения обязательно будет открыта для прохода».